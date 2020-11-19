Страшный пожар в Якутии: пострадал человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 ноября 2020 г. в 23.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре автомобиля ГАЗ 53-12 на 758 км ФАД А-360 «Лена» в Алданском районе. На момент прибытия пожарного подразделения фургон горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден фургон на площади 7 кв.м. Автомобиль спасен. Имеется пострадавший мужчина 1978 г.р. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 ноября 2020 г. в 01.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже в с. Андреевское Верхневилюйского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены стены внутри на общей площади 6 кв.м. Гараж спасен. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 ноября 2020 г. в 02.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул. К. Маркса в г. Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения, через семь минут, в подъезде было задымление. Эвакуировано 15 человек. В результате пожара огнем поврежден диван на 1 этаже на лестничной клетке на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 ноября 2020 г. в 08.00 в Главное управление МЧС России по РС (Я) поступило заявление о пожаре в частном гараже с автомобилем «Мицубиси-Делика» в п. Тикси-3 Булунского района. В результате пожара гараж и автомобиль поврежден огнем по всей площади, которая составила 15 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на пульт «01» не поступал, пожарные подразделения не выезжали.

18 ноября 2020 г. в 08.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на ул. П. Алексеева в г. Якутск. В результате пожара огнем поврежден мусор у частного гаража на площади 4 кв.м. Спасен частный гараж. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 ноября 2020 г. в 09.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в пер. Механизаторов в г. Нюрба Нюрбинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через минуту, горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждена кровля и наружные стены на общей площади 15 кв.м. Частный дом спасен. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 ноября 2020 г. в 13.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в арочном гараже на улице Северная в п.Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района. На момент прибытия пожарного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади на 420 кв.м. Спасено 10 единиц техники. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 ноября 2020 г. в 16.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трансформаторной подстанции на улице Автодорожная в г.Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения ничего не было видно. В результате пожара огнем поврежден электрокабель у трансформаторной подстанции на площади на 2 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!