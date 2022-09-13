Страшный пожар в Якутии — погибла женщина

13 сентября в 00:43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в квартире 2-х этажного жилого дома на пр. Строителей в мкрн. Северный г. Ленск. Через 2 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы.

На момент их прибытия открытым огнем горела квартира на 1 этаже. С места было эвакуировано 10 человек. В результате пожара огнем повреждена квартира №4 по всей площади (40 кв.м.), стена и пол в квартире №6 на площади 10 кв.м. и чердачное помещение на площади 10 кв.м.

К сожалению, на месте пожара была обнаружена погибшая 1972 г.р. Также в результате пожара пострадал мужчина 1956 г.р. Спасено 5 человек и жилой дом.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 18 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Ленского пожарно-спасательного отряда.