Страшный пожар в Мирном

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в стояночном боксе на Чернышевской трассе г. Мирный. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело здание изнутри, по всей площади. В настоящее время пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Пострадало 15 единиц транспортной техники : 9 грузовых и 6 легковых автомобилей.

Предположительная причина пожара, короткое замыкание электропроводки щитка на вводе в здание, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию происшествия задействовано 16 человек личного состава и 6 единиц техники Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

Погибших и пострадавших не зарегистрировано. Информация уточняется.