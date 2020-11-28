28.11.2020
14:59
21
Происшествия
Страшный пожар в Мирном
В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в стояночном боксе на Чернышевской трассе г. Мирный. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело здание изнутри, по всей площади. В настоящее время пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Пострадало 15 единиц транспортной техники : 9 грузовых и 6 легковых автомобилей.
Предположительная причина пожара, короткое замыкание электропроводки щитка на вводе в здание, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
На ликвидацию происшествия задействовано 16 человек личного состава и 6 единиц техники Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.
Погибших и пострадавших не зарегистрировано. Информация уточняется.
Фото: Пресс служба МЧС РС (Я)
Источник: Пресс служба МЧС РС (Я)
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