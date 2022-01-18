Страшный пожар в Чурапчинском районе

18 января в 14:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Хатыннах в с. Чурапча Чурапчинского района. Через пять минут на месте работали огнеборцы противопожарной службы республики. На момент их прибытия из строения шел дым.

В результате пожара погибла женщина 1962 г.р., огнем повреждена стена дома на площади 4 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники.