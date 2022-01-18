18.01.2022
18:25
371
Происшествия
Страшный пожар в Чурапчинском районе
18 января в 14:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Хатыннах в с. Чурапча Чурапчинского района. Через пять минут на месте работали огнеборцы противопожарной службы республики. На момент их прибытия из строения шел дым.
В результате пожара погибла женщина 1962 г.р., огнем повреждена стена дома на площади 4 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.01.2022
201
18.01.2022
152
18.01.2022
368
18.01.2022
111
18.01.2022
325
18.01.2022
1569
18.01.2022
283
18.01.2022
221
18.01.2022
285
18.01.2022
194
18.01.2022
172
18.01.2022
256
18.01.2022
915
18.01.2022
332
18.01.2022
208
18.01.2022
321
18.01.2022
326
18.01.2022
363
18.01.2022
397
18.01.2022
418
18.01.2022
257
18.01.2022
248
18.01.2022
230
18.01.2022
1501
17.01.2022
1536
17.01.2022
640
17.01.2022
936
17.01.2022
1767
17.01.2022
1760
17.01.2022
620
17.01.2022
421
17.01.2022
373
17.01.2022
560
17.01.2022
1881
17.01.2022
1281
17.01.2022
473
17.01.2022
788
17.01.2022
2607
17.01.2022
817
17.01.2022
423
17.01.2022
356
17.01.2022
374
17.01.2022
652
17.01.2022
339
ТОП НОВОСТИ
12.01.2022
12714
16.01.2022
12013
13.01.2022
7496
15.01.2022
6255
17.01.2022
5238
17.01.2022
5023