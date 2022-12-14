14.12.2022
22:41
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Происшествия

Сильный пожар в Чурапче: есть пострадавшие

14 декабря вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Ярославского в п. Чурапча Чурапчинского района. Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.

В результате опасных факторов пожара госпитализировано 5 человек и 4 обратились в мед.учреждение с признаками отравления. Пожар локализован на площади 130 кв.м. Причина, виновные и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники ГПС РС(Я).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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