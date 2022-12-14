Страшный пожар в Чурапче: 10 пострадавших, в том числе и пожарные

14 декабря вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Ярославского в п. Чурапча Чурапчинского района. Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.

В результате опасных факторов пожара госпитализировано 5 человек и 4 обратились в мед.учреждение с признаками отравления. Пожар локализован на площади 130 кв.м. Причина, виновные и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники ГПС РС(Я).

Сообщение о пожаре 12-квартирного деревянного дома поступило 19 часов 15 минут. Жильцы эвакуированы. 10 человек обратилось за медицинской помощью в Центральную районную больницу, сообщает тгк Чурапчинский улус. Пострадали два пожарных в результате тушения пожара.

Один из обратившихся жильцов 1945 года рождения находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии, ему оказывается интенсивная медицинская помощь. Развернут пункт временного размещения в культурном центре «Айылаан» для эвакурованных, в данное время там находится три человека, в том числе один ребенок. Оперативно главой Чурапчинского улуса Степаном Саргыдаевым проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, даны соответствующие поручения жизнеобеспечивающим предприятиям и организациям.

Дом отключён от инженерных коммуникаций, пострадавших других рядом стоящих домов не имеется.

Создана комиссия по оказанию правовой, материальной помощи пострадавшим, также будет оказана помощь по восстановлению документов, материальная помощь из резервного фонда, организован сбор добровольных пожертвований. Кроме того, проведено заседание республиканского оперативного штаба. Также проводится оценка ущерба пострадавшим. Все жильцы расселены по своим родственникам и в пункте временного размещения. Даны соответствующие распоряжения о предоставлении временного жилья, которое будет решено в ближайшее время и оказания помощи мебелью, вещами, одеждой.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Чурапчинского района организовала проверку по факту пожара в 2-х этажном деревянном 12-ти квартирном жилом доме 1976 года постройки, расположенном в с. Чурапча Чурапчинского района. Предварительно установлено, что огнём поврежден первый подъезд дома, есть пострадавшие. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, на контроле обеспечение жилищных прав лиц, пострадавших в результате пожара. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.