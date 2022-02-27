27.02.2022
16:31
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Происшествия

Страшный пожар в Анабарском районе

27 февраля 2022 г. рано утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на ул. Пятилетняя в с. Саскылах Анабарского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения жилой дом горел открытым огнем по всей площади. В результате пожара дом поврежден по всей площади 450 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 26 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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