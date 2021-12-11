Страшный пожар случился прошлой ночью в Якутске

10 декабря в 22.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Очиченко в г. Якутск. Огнеборцы были на месте уже через шесть минут.

На момент прибытия первого подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем поврежден гараж, кровля, стена дома на общей площади 35 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России.