11.12.2021
10:10
545
Происшествия
Страшный пожар случился прошлой ночью в Якутске
10 декабря в 22.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Очиченко в г. Якутск. Огнеборцы были на месте уже через шесть минут.
На момент прибытия первого подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем поврежден гараж, кровля, стена дома на общей площади 35 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: ГУ МЧС России по РС(Я)
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