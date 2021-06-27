Страшный исход поездки на отдых



27 июня около 4 часов утра на 38 км РАД «Умнас» водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной «Тойота Целика», двигаясь со стороны п. Техтюр в сторону г. Якутска, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожное ограждение

В результате ДТП один из пассажиров, сидевший на заднем сидении с левой стороны, получил ушибы и ссадин. Он был пристегнут ремнем безопасности. Второй пассажир, сидевший на заднем сидении справа, не был пристегнут. От от удара он вылетел через лобовое стекло и от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Третий пассажир, сидевший на переднем пассажирском сидении, пристегнутый ремнем безопасности, травм не получил



Сам водитель скрылся с места происшествия, оставив на месте автомобиль с пострадавшими.



Со слов очевидцев компания из восьми человек отдыхала на берегу реки в районе поселка Техтюр. Ночью четыре молодых человека уехали. Находился ли водитель в состоянии опьянения неизвестно.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.