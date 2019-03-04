Страшный пожар в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 марта 2019 г. в 23.41 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Д.Народов в городе Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был запах дыма в подъезде. В результате пожара огнем повреждена обшивка входной двери на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен 5-ти этажный жилой дом.

03 марта 2019 г. в 05.41 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на улице Нэлэгэр в селе Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом открытым огнем по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 64 кв.м. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновник, ущерб устанавливаются.

03 марта 2019 г. в 14.38 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном офисном здании на улице Строда в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 1кв.м. Спасено офисное здание. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки греющего кабеля. Виновник и ущерб устанавливаются.

03 марта 2019 г. в 17.44 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Кедровая в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с частной бани шел черный дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытия на площади 3 кв.м. Пожарными спасена частная баня. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

03 марта 2019 г. в 18.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж и автомобиль «Тойота- Калдина » в городе Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 4 кв.м. и автомобиль снаружи по всей площади. Общая площадь пожара 9 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливается.

03 марта 2019 г. в 20.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли дома шел густой черный дым. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади. Общая площадь пожара 21 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливается.