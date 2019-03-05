Страшный пожар в Якутии унес жизнь человека

5 марта 2019 рано утром в селе Хоро Верхневилюйского улуса произошел пожар в жилом доме на ул. Тайга. На момент прибытия пожарного подразделения открытый огонь разгорелся по всей площади здания, сообщает Государственная противопожарная служба РС(Я).

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, произошло обрушение потолочного перекрытия и кровли по всей площади здания на 76 кв.м.

Были произведены раскопки внутри дома, в ходе которого обнаружен фрагмент тела, предположительно хозяина дома.

Предположительная причина возгорания, ущерб, виновный — устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.