Страшный пожар в Намцах унес жизни женщины и 6-летнего ребенка

Утром 03 марта 2019 года на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на ул. Нэлэгэр с. Намцы, Намского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения через шесть минут после поступления вызова дом горел открытым огнем. В результате пожара дом сгорел полностью, общая площадь — 64 кв метра.

ТАСС, 3 марта. Два человека погибли в воскресенье утром при пожаре в частном доме в якутском селе Намцы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.