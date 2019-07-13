Страшные события потрясли Среднеколымск

Вчера в Среднеколымске, почти одновременно со стрельбой, в которой убили полицейского, произошел пожар.

ГУ МЧС России по РС(Я) сообщило о пожаре 2-х этажного нежилого дома на улице Школьная, который произошел в Среднеколымске вчера вечером.

Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 20 часов 50 минут.

«К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено помещение на втором этаже и веранда на общей площади 48 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях сообщают, что пожар «возле магазина «Илгэ» произошел почти одновременно со стрельбой.

Напомним, вчера в Среднеколымске мужчина открыл огонь из карабина «Тигр» по патрульной машине. От полученных огнестрельных ранений сотрудник Росгвардии скончался. Помощник оперативного дежурного получил ранения, его отвезли в больницу.