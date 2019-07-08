Страшные аварии произошли в Якутске

Лето, каникулы, и вместе с этим продолжаются дорожно – транспортные происшествия с участием детей. За один воскресный день их набралось три.

В 13 часов 36 минут в дворовой территории дома № 7/1 ул. Пирогова совершен наезд на ребенка, 14 часов 32 минуты на ул. Объездная дорога при столкновении трех автомашин, травму получил несовершеннолетний пассажир «УАЗ», 18 часов 11 минут в дворовой территории дома № 30/1 ул. Жорницкого совершен наезд на ребенка.

Информация предварительная, обстоятельства и травмы детей выясняются, ведется расследование.