Страшные вечера 2020 — гадания и что нельзя делать до Крещения

14 января (1 января — по старому стилю) отмечается Васильев день.

В народном календаре славян — это Первый день нового года, начало «Страшных вечеров». У восточных славян в этот день было принято ходить посевать по домам.

Первая неделя, с Рождественского Сочельника, называется «святыми вечерами», а вторая неделя, до 19 января — «страшными вечерами».

В «страшные вечера» наши предки старались не выходить из дома без надобности. Нечисть особенно злится и творит дикости в эти дни — по представлениям народа. Поэтому вторая неделя святок иногда называлась даже «бесовской».

В древности люди думали, что из-за того, что души приходят в наш мир на вторую неделю после Сочельника, святочные гадания верно показывают будущее.

В канун праздника Крещения проводился обряд «проводов святок»: во дворах стреляли в небо, скакали на конях и били метлами по углам. По завершении обряда говорили: «Иди уже, колядка, с Богом, а через год снова приходи!».

Гадания на «Страшные вечера»:

Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха

Это хорошо известное из литературы гадание. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание с кольцом на вызывание образа будущего жениха

В стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряженый…».

Гадание с вызыванием сна про суженого.

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет».

Гадают девушки, если ложатся спать там, где раньше не приходилось. Перед сном говорят: «На новом месте, приснись жених невесте». Во сне увидишь своего жениха

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырёх королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Гадание на воске

Растапливают воск в кружке, наливают молоко в блюдце и ставят у порога квартиры или дома. Произносятся следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами выливают в молоко растопленный воск. Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если видится застывший крест, — то ждут в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет цветком — будет свадьба или встретится любимый. Если покажется зверь, надо быть осторожным: появится какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят дороги, переезды, а ляжет звёздочками — ожидает удача на службе, в учёбе. Если образуется человеческая фигурка, появится друг.

Гадание на оклик прохожих

Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого, точно так он будет красив и богат.

Гадание на подслушивание

Забираются под окно соседей и, слушают. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать «веселого» года. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.

Гадание на яйце

Для гадания берут сырое яйцо, проделывают в нём маленькую дырочку и выливают содержимое в тёплую воду. Когда белок сворачивается и образует какую-либо фигуру, по форме которой, угадывают своё будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме беде: пожару, смерти, девушке не выйти замуж.

Гадание с вызыванием духов

Для гадания нужен лист бумаги формата А2 и фарфоровое блюдце. На бумаге начертить круг диаметром примерно 30 см и написать по линии вне круга все буквы алфавита, а в круге — цифры от 0 до 9. Отметить внутри круга центр и поставить на него блюдце, предварительно нарисовав на посудине стрелку. Трижды повторить: «Вызываю дух …Ты будешь с нами говорить? Скажи: Да или нет» Блюдце должно ходить и стрелкой указывать на буквы и цифры. Нужно лишь успевать это читать.