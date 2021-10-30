Страшные случаи нового вида мошенничества

60 – летний житель Мирнинского решил продать свою квартиру, разместил на «Avito» объявление. С ним связалась «потенциальная покупательница», она выразила заинтересованность в приобретении недвижимости и даже предложила внести задаток в размере 100 тысяч рублей. Для этого злоумышленница попросила потерпевшего идти к ближайшему банкомату. Мужчина согласился и, слепо следуя получаемым по телефону инструкциям, перевел на неизвестный счет 80 тысяч рублей.

На аналогичную схему обмана попалась и 26–летняя якутянка. Женщина разместила на сайте «Юла» объявление о продаже аппарата для массажа и чистки лица за 20 тысяч рублей. Вскоре с ней связались и предложили оплатить покупку посредством услуги «безопасная сделка», отправив через «WhatsApp» ссылку. Пройдя по ней, потерпевшая ввела данные своей банковской карты и СМС – код подтверждения, после чего с её счета были списаны денежные средства в размере 19 900 рублей.

Уважаемые граждане! Запомните: только мошенники просят перейти по ссылкам, диктовать одноразовые СМС – коды подтверждения, CVV – код, предлагают задатки без предварительного осмотра товара и т. д. Всегда внимательно читайте правила размещения объявлений и доставки товаров на самих сайтах («Юла», «Авито»). Оформление сделки от и до проводится на официальном сайте – и только. Без посторонних ссылок!