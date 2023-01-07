Страшные случаи на Рождество

Роман Марков «Сюллюкюн»

Мистика рождества: легенды, рассказы и поверья

Январь – время духов

Январь – это замечательное время, когда люди собираются в кругу семьи и близких, отмечают праздники и традиционно рассказывают страшные истории и гадают. В России есть даже свой жанр в литературе «рождественские истории» или «святочные истории», связанные с чудесами и мистикой января. Считается, что в это время открываются врата в потусторонний мир. Но не все знают, что вера в это связана с древней легендой. Именно в это время, силы добра и зла сходятся в активной схватке за человеческие души. Считается, что когда-то Бог, пожалев бесов во главе с самим сатаной, открыл врата ада, чтобы нечисть тоже смогла отпраздновать светлый праздник. С тех пор черти, бесы и вся нечиста братия гуляет по земле именно в этот период и, в период Святок (с 7 по 18 января) гадания становятся максимально эффективными. Завеса между этим и потусторонним миром становится максимально тонкой.

Рождество

Рождество связано не только с религиозным праздником, но со стартом гаданий. С ними народная молва связывает множество легенд. Вот одна из классических историй:

Моя бабушка раньше жила в деревне и, конечно, все деревенские гадают на Рождество! Вот, один раз девушка осталась одна дома. В полночь она поставила зеркало, натянула ниточку, поставила свечу и стала приговаривать: «Суженый, ряженый, ко мне приди, на меня погляди». (В зеркале она должна увидеть ноги, которые идут по верёвке, и когда она увидет лицо человека, должна сразу сказать: «Чур меня» и он испарится!) Вот, увидела она его лицо, и решила подождать, чтоб он поближе подошёл! А потом она выбежала на улицу — вся в крови… Как бабушка рассказывала, нос ей откусили… Вот и гадай потом на зеркалах!

Старый Новый год

Этот день не только является Новым годом по старому календарю, но и самым разгаром Святок. И так называемые «вещие» вечера продолжались с 13 по 18 января.

Мама предупреждала, что особенную силу имеют святочные гадания, и рассказывала вот эту историю про супружескую пару. Дело было перед окончанием войны. Много похоронок тогда получили и в наших местах. Беда не обошла ни один двор. Но молодость берет свое. Девушки, вчерашние подростки, пытались хоть как-то разнообразить свою жизнь. Развлечений тогда практически не было, а мечты о лучшей доле были у каждой. Вот однажды в святочный вечерок в компании подружек зашел разговор о гаданиях. Старшие девушки (более смелые) решили вызвать духа умершего и погадать.

Тем вечером среди девушек была сиротка Нинка. В войну осталась совсем одна. Все, кто мог, ей помогали. Большей частью она жила у моей бабушки, с мамой и тетками дружила, но был у нее старый домик на окраине. Туда, подальше от взрослых, и отправились девчата гадать.

Подготовили все для гадания, а вот какого духа вызвать – задумались. Оно и понятно — родных или близких знакомых беспокоить страшно. Вспомнили они тогда, что рядом с Нинкиным домом изба стояла. Там жила одинокая женщина, Аня. За несколько лет до войны проводила она в армию своего сына Николу, а в войну получила на него похоронку. Не выдержала Аня горя и умерла. А дом ее разобрали на дрова – жить-то надо. Вот и решили девчата дух этого Николы вызвать (никто из них его не помнил), открыли окно и давай дух зазывать.

Сначала ничего не происходило, но потом в печке что-то треснуло, и в окно, кажется, кто-то поскребся. Девчушки испугались, но гадать никто не передумал – стали спрашивать о замужестве. Все спросили, что хотели, а Нинка все не решается спросить. Но подружки настояли. Спросила Нинка кто ее суженый, а дух показывает — «я». Попробовала она еще раз спросить и опять – «я!». Тут нервы у девочек сдали, и как они добежали до дома – никто не помнит. Прошло несколько лет. Война закончилась.

Летним вечером в окно Нинкиной избы кто-то поскребся. Когда она открыла дверь, то увидела высокого красивого мужчину. Он извинился и с застенчивой улыбкой вошел в дом. Рассказал, что зовут его Николай, что рядом когда-то стоял его дом, что про мать ничего не знает. Душа у Нинки ушла в пятки. Но вида она не показала, посадила мужика за стол, а сама пошла за печку, перекрестилась. Но Никола никуда не исчез и меньше всего походил на привидение. Попросился он у нее временно пожить. Нинка разрешила, а сама опять к нашим ушла.

Жених Никола был завидный, женщины ему прохода не давали, но он все на Нинку заглядывался. А она от него пряталась – боялась, ведь тогда приходил его дух как умершего, да и похоронка на него была. Но одна добрая душа рассказала мужику про Нинкины страхи, и он поведал ей о своей истории.

Оказывается, похоронка пришла на него ошибочно. А в то время, когда девушки гадали, он в госпитале с тяжелым ранением лежал. Врачи думали, что не выживет. Когда совсем плохо было, ему привиделось, что на край постели сел большой темный старик. Сердце его сжалось. «Ну все, — думает. – Это моя смерть». Странно ему показалось, что все про старуху с косой говорят, а он этого старика видит и прекрасно понимает, что это и есть смерть. Тут старик встал, наклонился над ним и в самые глаза пристально посмотрел. Николай, хоть и плох был, а взгляд выдержал. Тогда старик медленно выпрямился и, не спеша, пошел прочь… Потом, уже выздоравливая, он спрашивал про того старика, но никто, кроме Николы, его не видел.

Автор: Alisa293

Крещение

19 января считается одним из главных православных праздников — Крещение Господне. В этот день Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в водах святого Иордана. У православных праздник начинается 18 января, в Сочельник. Крещение, Рождество и Святки являют собой триединство Пресвятой Троицы и единое торжество — Богоявление.

Издавна на Руси полагали, что именно в ночь на Крещенский сочельник нечистая сила лучше помогает людям заглянуть в потусторонний мир и увидеть будущее.

Увиденные сны на 19 января или во время дневного отдыха — всегда вещие и скрывают особые послания судьбы. В канун Крещения, то есть вечером 18 января, знаменитый «крещенский вечерок», время разгула нечистой силы. Перед погружением креста в воду духи в ужасе покидают свои водные убежища и охотно укрываются в человеческих жилищах. Чтобы оградить дом от нечистой силы, по народным поверьям, нужно ставить мелом или углем на всех дверях, оконных рамах, над печными отверстиями знак креста, который считается надежной защитой от всего бесовского. Не поставить в крещенский сочельник крест на дверях — быть беде.

Святки в Якутии

Интересный вариант святок есть в Якутии. У якутов тоже есть аналогичные календарные гадания, которые проходят с 12 по 19 декабря. Само же время для гаданий называется Танха – в честь божества Танха Хаан Тойон — бога рока и судьбы, предугадывающего и предопределяющего судьбу человека. Интересно, что якуты святочное гадание называют «Танха иhиллиир», то есть подслушивание Танха, чтобы узнать свою судьбу. Способов гадания превеликое множество.

Кроме этого, в этот период из воды выходят водяные — сюллюкюны, которые связаны и с богатством и с прорицанием будущего.

Что касается поверий во время Танха, то в эти дни запрещается громко кричать и шуметь. Вечерами запрещали детям выглядывать в окна, которые тщательно занавешивали, чтобы оградить себя от злой силы и несчастий. В ночь с 18 на 19 января сюллюкюны возвращаются в Нижний мир, и мистический период года завершается.

https://sakhalife.ru/syullyukyuny-vodyanye-predskazyvayushhie-budushhee/

Якутские гадания местами похожи или позаимствованы у других народов, но некоторые виды отличаются смертельной опасностью для гадающего.

Подслушивание разговора лошадей

Гадание заключалось в том, что человек должен был спрятаться в стойле и сидеть тихо, пока животные не начнут разговаривать между собой, тем самым предсказывая судьбу своих хозяев и их близких.

Главное условие – лошади не должны знать, что их подслушивают. Если спрятавшийся обнаружит свое присутствие, то его ждет неизбежная смерть: либо человека затаптывают на месте, либо смерть вскоре застигнет его другим способом.

Гадание на якутском столе

Пожалуй, это гадание самое страшное и для его проведения нужен старинный якутский трехногий стол, сделанный без единого гвоздя. Его проводить может только человек в возрасте, имеющий достаточный авторитет. Поверхность стола грели при огне камелька, натирали сливочным маслом и при этом просили стол предсказать судьбу собравшимся. Если просьба была услышана, то стол начинал медленно передвигаться по жилищу, потом убыстряя ход начинал настолько быстро «бегать», что его трудно было остановить. В этот момент его необходимо было ударить по столешнице якутским ножом. Будущее трактовали по его движениям и перемещениям. К сожалению, это гадание практически забыты, в памяти народа сохранилось только то, что оно часто могло привести к печальному исходу: сломалась у стола нога — кто-то должен умереть; треснет его поверхность – большое несчастье; загонит в угол человека — тоже к его печальной участи.

Помимо этого — трехногий стол давно стал символом гаданий. Я сама часто слышала истории о том, как в разбушевавшийся стол не успевали вонзать нож, и он просто убивал людей.

Страшная история с чертями

Итак, 70-е годы, Центральная Якутия, январь, святки, лютые морозы. Два молодых брата решили отправиться послушать сюллюкюнов. Так как отношение к увлечению «серьёзными» святочными гаданиями у народа настороженное (разные девичьи гадания по воску, зеркалам и иглам, конечно, не в счёт), то они никому о своём плане не сообщили, даже родителям. Для дела выбрали пустой древний балаган на поляне, который находился недалеко от их деревни. Таких построек в Якутии много — раньше люди жили семьями, рассредоточившись по отдельным полянам. Вечером, надев самые тёплые одежды и прихватив с собой пару бутылок водки, братья вышли из дому и направились к месту назначения. Настроение было хорошее, вдвоём не страшно, к холоду привыкши.

Пришли на место, залезли под ветхий стол. Как полагается, укрылись толстым покрывалом. Сидят, шёпотом разговаривают, время от времени хлебают из бутылок. Зажечь огонь нельзя — сюлюкюны испугаются и не придут, так что единственным освещением выступает только лунный свет через окна. Тут нужно упомянуть одну деталь: к старым якутским балаганам вплотную примыкает хлев — между балаганом и хлевом всего одна дверь, чтобы в морозы не выходить на улицу. И вот, братья сидят уже несколько часов, время за полночь, оба уже сонные. И тут заскрипела дверь хлева. Братья вскинулись, у обоих одна мысль: вот, сюлюкюны начинают собираться. Некоторое время опять всё тихо, потом снова дверь хлева скрипит, на этот раз громче — по звуку понятно, что дверь медленно открывается. И из хлева доносится какой-то приглушённый звук, похожий на куриное кудахтанье. Тут младший брат закричал не своим голосом, отбросил покрывало, выскочил из-под стола и бросился к выходу. Старший, естественно, в панике сразу побежал за ним. Но только ему не повезло: младший выбежал на улицу, а старший споткнулся о порог и растянулся у входа. Начал звать на помощь и тут же словно поперхнулся, потом уже так громко закричал, как будто его живьём сжигают. Младший от такого кошмара побежал только быстрее. Пока он бежал до окраины поляны, брат всё кричал, потом вдруг замолк. Младший брат оглянулся только у опушки леса, но оттуда уже было ничего не видно.

Через час он прибежал обратно в деревню, не помня себя. Сразу рассказал всё отцу, и тот едва не набросился на него с кулаками: мол, как можно быть такими дураками, справки хотя бы навели о том, куда идёте, перед тем как отправиться. Оказалось, именно в этом балагане давным-давно, ещё до революции, жила большая семья, все члены которой погибли друг за другом без видимых причин. В те тёмные времена это объяснили тем, что всех, мол, злой дух сожрал. С тех пор на этой поляне никто не живёт, даже сено не косят. Никакие сюлюкюны, конечно, в таком месте собрание устраивать не будут (всё-таки они не совсем демоны), а вот кое-кто «другой» вполне мог заинтересоваться братьями, которые в самый тёмный час ночи пожаловали в заброшенное место.

Отец с младшим братом быстро собрались, сели в «УАЗ» и поехали на полной скорости обратно к балагану. Всю дорогу отец журил сына за то, что тот бросил своего брата. Приехали, остановили машину у балагана, причём у младшего брата начали стучать зубы, и он наотрез отказался выходить из машины. Пришлось отцу самому идти к балагану.

Старший брат лежал на снегу там же, где упал лицом вниз. По следам на снегу видно, что он почти не шевелился после падения, — сразу умер. Тело уже окоченело, — мороз сделал свое дело. Тут отец уже заплакал в голос. Когда там сняли с него всю одежду, оказалось, что на спине под лопаткой большой синяк, будто кто-то огромным кулачищем туда ударил прямо через все слои одежды.

Позже младший брат рассказывал, что именно он видел того, как стал убегать. Когда в очередной раз заскрипела дверь хлева, он украдкой приподнял покрывало и увидел при лунном свете в проеме идущий в их сторону огромного роста, под потолок, черный человеческий силуэт, и тут уж не выдержал — закричал и рванул прочь.

