12.10.2020
17:21
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Коронавирус
Страшные слова Сарданы Авксентьевой прояснили ситуацию в Якутске
Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала недавно в соцсетях пост-предостережение. Наказывать за нарушение правил городской оперативный штаб будет гораздо сильнее, чем весной и летом. Это красноречиво свидетельствует о коронавирусной ситуации в Якутске.
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