Страшные слова Сарданы Авксентьевой прояснили ситуацию в Якутске

Дорогие горожане, хочу вас попросить о том же, о чём я постоянно прошу своих детей и всех своих родных: 1) сознательно носите маски, они снижают риск заражения до 85%. Обязательно закрывайте нос. 2) Чаще и тщательно мойте руки. А еще лучше — дезинфицируйте их и носите перчатки. 3) Избегайте массовых мероприятий. Например, мы семьей отказались на это время от посещения кино, театров и т.д. Следующее обращение к руководителям всех городских учреждений и организаций: пожалуйста, берегите своих клиентов, покупателей, сотрудников. Соблюдайте требования и правила. Вы их все знаете. Ну, а со своей стороны мы, городской оперативный штаб, продолжим и усилим работу по выявлению и наказанию нарушителей. Предупреждаю, наказывать будем жестче, чем весной или летом, вплоть до шестизначных штрафов и приостановки деятельности на 90 суток отдельных "рецидивистов". Соблюдайте все правила и работайте спокойно. Уважаемые горожане, сообщайте о нарушениях в Административную комиссию @admkomykt. О фотографиях. Во время вязания очень хорошо думать. Мысли складываются ровно и правильно, как петельки. Крючком вязать не умею, только спицами. На снимках некоторые из моих работ: пледы, скатерть. Сейчас начала вязать себе берет. Полезное занятие, рекомендую 😌 #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек