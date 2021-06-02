Страшные пожары все еще угрожают селу Тюбяй

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 450,0 га, расположенных на территории 5 районов (Мирнинского-1, Нюрбинского-3, Сунтарского-3, Олёкминского-1, Хангаласского-1).



Из них локализовано 4 пожара на территории 4 районов.

На тушении лесных пожаров задействовано 503 человек и 26 единиц техники. Из числа приостановленных решением КЧС и ОПБ РС (Я) действует 10 пожаров на общей площади 2 974,0 га.



За сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 18,7 га.

По словам руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимира ИВАНОВА, в Сунтарском улусе продолжается борьба с огненной стихией.



«На сегодняшний день в с. Тюбяй действуют два возгорания. За прошедшие сутки проведена работа по прокладке противопожарного разрыва, проводится встречный пал, дотушивание очагов, расчистка просеки и обновление минерализованной полосы. Интенсивность лесных пожаров спала», — сообщил он.



Как добавил, Владимир Иванов в целях усиления сил и средств в Сунтарский улус направлены аэромобильная группировка МЧС России в количестве 11 человек, а также 28 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Якутского и Хангаласского авиаотделений. Кроме того, минувшей ночью в тушении лесного пожара участвовал вертолет МИ-8 с водосливным устройством.