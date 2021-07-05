Страшные пожары в Якутии: что предложил глава

Глава Якутии провёл совещание по борьбе с лесными пожарами в Горном, Таттинском и Сунтарском районах.

Глава Таттинского района Михаил Соров отметил, что у них сложная обстановка с пожаром №7А.

«Из-за засухи и ветреной погоды площадь пожара расширяется интенсивно. На тушении работают 121 человек, 23 единицы техники, в том числе 7 гусеничных тракторов ДТ-75 с плугами, которые прокладывают минерализованные полосы», — сообщил Соров.

По информации главы района, сегодня ими планируется провести встречный отжиг на 20 км. Михаил Соров попросил оперативный штаб республики направить к ним на помощь вертолёт с водосливным устройством.

На ВКС выступил глава с. Кюёрелях Горного района Алексей Петров. Вчера лесной пожар приблизился к селу на расстояние 1,5 км. «Вчера благодаря принятым мерам и дополнительной помощи ближняя кромка огня была локализована. Также вечером прошёл дождь», — сказал Петров.

Он сообщил, что сегодня из-за ветреной погоды поднялся верховой пожар, и огонь вплотную подошёл к республиканской дороге, которая находится в 5 км от села. По информации главы наслега, сегодня на тушении пожара трудятся 153 человека, задействованы бульдозер, два трактора ДТ-75, 2 водовозки, три МТЗ, 6 автомашин УАЗ, автомашины «Камаз». Глава села Кюёрелях тоже попросил направить на помощь в тушении пожара вертолёт с водосливным устройством.

Глава Горного улуса Никита Андреев, отметил, что сегодня в районе также есть несколько крупных пожаров на территории Одунунского наслега. Он внёс заявку о направлении на территорию улуса воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков. Данный самолёт как раз сегодня будет работать в Горном районе при условии хорошей облачности.

О тушении лесных пожаров в Сунтарском улусе доложил первый заместитель главы Николай Александров. По его информации, в районе сегодня тушат три пожара, за последние сутки ликвидировано два возгорания. В настоящее время огонь населённым пунктам и объектам экономики не угрожает.

Айсен Николаев поблагодарил всех, кто сегодня трудится на тушении пожаров в данных районах, и дал оперативному штабу поручение решать оперативно все вопросы, которые они ставят.

Подводя итоги совещания, глава республики дал указание держать ситуацию по лесным пожарам в регионе на круглосуточном контроле и оперативно принимать решения по всем возникающим вопросам. По его заданию воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков после работы в Вилюйской группе улусов и Горном районе, направят в Томпонский и Таттинский районы. Айсен Николаев подчеркнул, что работающие на тушении пожаров на местах должны быть обеспечены питанием и необходимым снаряжением. Соответственно все финансовые вопросы должны решаться без промедления. «Якутлесресурсу» руководитель региона поручил своевременно направлять в районы нужную технику и запчасти для ремонта техники, что крайне важно для работы по тушению лесных пожаров.

Кроме того, Айсен Николаев указал оперативно осуществлять координацию четырёх вертолетов Ми-8 МТВ, направленных МЧС и Министерством обороны РФ на помощь республике.