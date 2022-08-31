Страшные истории Якутии: Хотите пройтись по мистическому проспекту Ленина?

Leto Yakutia: в Якутске пройдут экскурсия по муралам и мистическая прогулка «Тайны проспекта Ленина»

В ближайшие выходные в рамках фестиваля современного искусства Leto Yakutia горожан ждут интересные мероприятия, куда сможет попасть каждый желающий по предварительной записи.

В субботу, 3 сентября, состоится сторителлинг-экскурсия «Тайны проспекта Ленина» с блогером, автором книг «Страшные истории Якутии» и «Легенды Якутска» Дмитрием Михайловым.

«В этот день вы посетите экскурсию, посвящённую городскому фольклору.

Вас ждут мистические истории зданий и мест, расположенных в самом центре города. Мы пройдемся по местам, где находились кладбища, узнаем истории музейных и театральных призраков и советские байки про дома правительства», — поделился Дмитрий.

В следующую субботу, 10 сентября, Центр компетенций по вопросам городской среды LETO совместно с художниками и активистами Якутии проведут экскурсию по муралам. Вы сможете ознакомиться с интересными фактами и историями, связанными с созданием городских муралов.

Посетителям покажут муралы Агостино Якурчи, Самсона Атасыкова и Степана Данилова, Кыыданы Игнатьевой, Nikita Nomerz, Евгения Желвакова, Елены Гоголевой, Андрея Адно.

10 августа каждый желающий сможет подключиться к аудиопрогулке «Радио 62°02′n 129°44′e» от Майи Куст (Artlab). Подробную информацию мы опубликуем чуть позже.

«Образовательная программа в этом году нацелена на поиск необычных подходов к проектированию, она изучает теории и практики разных отраслей, через которые можно лучше исследовать привычные пространства, наполнив их новыми смыслами», — рассказала арт-директор Центра компетенций по вопросам городской среды LETO Устинья Прокопьева.

Вход на мероприятия свободный по предварительной записи: +7(4112)39-35-30. Количество мест ограничено.

Фестиваль современного искусства Leto Yakutia проводится с 2019 года в целях поддержки и обучения представителей творческих профессий (студентов, художников, дизайнеров, архитекторов), формирования благоприятной комфортной среды и начала преобразования городской среды и улучшения качества жизни населения.