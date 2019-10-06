Страшные ДТП в Якутске — пострадали дети

В Якутске за неделю в ДТП пострадали четыре ребенка.

В столице за одну неделю водители транспортных средств умудрились нанести вред здоровью четырем детям.

Октябрь месяц начался с травм детей, 01 числа в больницу обратилась девочка с ушибами. Установлено что водитель на иномарке, двигаясь задним ходом на прилегающей территории дома № 9 по ул. 50 Лет Советской Армии совершил наезд на стоящую девочку, и в нарушении Правил оставил место ДТП.

04 октября на ул. Дзержинского в дворовой территории дома № 31/3 водитель, управляя автомашиной «Тойота Премио» совершил наезд на третьеклассника. Мальчик получил переломы.

Примерно полчаса спустя на перекрёстке улиц Кальвица – Халтурина при столкновении двух автомашин пострадала девочка.

По воле случая мальчик — пешеход и девочка — пассажир оказались одноклассниками одного из столичных школ.

Детям назначены амбулаторные лечения.

Проводятся административные расследования.

По медицинским освидетельствованиям доказано, водители в момент ДТП были трезвыми, что нельзя сказать о водителе совершившим наезд на девочку в субботний день. Освидетельствование показало, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что 05 октября в 10 часов утра водитель, управляя автомашиной «Камаз» на перекрестке улиц Чернышевского – Аржакова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи увезла пострадавшую с переломами в больницу.

Материалы по факту ДТП переданы в следственное управление.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей проявлять максимальную бдительность и осторожность при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, в дворовых территориях, в местах массового скопления людей и детских учреждений.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что на дороге вы не одни! Соблюдайте правила дорожного движения независимо от того, водитель вы или пешеход