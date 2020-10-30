Страшные цифры дорожной статистики Якутии

С начала текущего года на дорогах республики зарегистрировано 611 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 77 человек и 784 получили травмы различной степени тяжести. С участием нетрезвых водителей произошло 92 автоаварии, в которых погибли 13 и пострадали 129 человек.

Сотрудниками ГИБДД выявлено и отстранено от права управления более 5500 пьяных водителей, из которых 3543 управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, около 1100 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и более 800 допустили данные деяния повторно.

В целях снижения уровня дорожно – транспортных происшествий в предстоящие выходные дни на дорогах республики будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.

Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих «любителей пьяной езды», но и ни в чем неповинных людей. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения от медосвидетельствования предусмотрено уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Управление в нетрезвом виде влечёт за собой не только лишение права управления транспортными средствами, крупный штраф, материальный ущерб, но может повлечь и непоправимое — лишить жизни людей!