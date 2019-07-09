Страшное убийство в Якутии: подозреваемый взят под стражу

В отношении жителя Мегино-Кангаласского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Заречным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) по уголовному делу по факту убийства охранника магазина в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района внесено ходатайство об избрании меры пресечения.

Следствие, учитывая общественную опасность, жестокость и дерзость совершенного преступления обвиняемым, совершившим умышленное особо тяжкое преступление против личности в состоянии алкогольного опьянения, его намерение выехать из Мегино-Кангаласского района, также предпринятые им меры для сокрытия совершенного преступления, возбудило перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

09.07.2019 Мегино-Кангаласский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.

Расследование продолжается.