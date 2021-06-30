30.06.2021
12:30
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Происшествия

Страшное столкновение в Якутии

      В Алдане произошло столкновение иномарки с мотоциклом.

29 июня в 19:50  водитель 1990 г. р., управляя автомобилем Тойота Виш, двигаясь со стороны ул. Ленина  в направлении пер. Первомайский,  на нерегулируемом  перекрестке неравнозначных дорог приступил к совершению маневра поворот налево, не создавая при этом  помех встречным транспортным средствам,  в момент совершения маневра произошло столкновение с мотоциклом марки Ирбис, который на данном перекрестке не убедившись в безопасности совершал обгон транспортного средства движущегося в попутном направлении.  

       В результате  происшествия  водитель мотоцикла 30-летний мужчина получил закрытую травму головы, ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавший доставлен в Алданскую центральную больницу, где  госпитализирован в реанимационное отделение.

       В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла в течении года  к административной ответственности за нарушение скоростного режима привлекался 4 раза.  Мотоцикл  на  учете в ГИБДД не состоит, страховой полис ОСАГО отсутствует.   В момент ДТП мужчина  находился в защитном шлеме.

      Водитель автомобиля Тойота Виш  имеет общий стаж вождения с 2009г. К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. Произведено освидетельствование на состояние опьянения, результат анализа показал 0,00 мг/л, был трезв, в ДТП не пострадал, во время движения был пристегнут ремнем безопасности.

      По факту ДТП проводится проверка.

      Как показывает анализ аварийности лето сопровождается ростом ДТП   среди водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств. Многие  мотолюбители  либо совсем  незнакомы с существующими ПДД, либо их сознательно игнорируют.

      Превышение скорости, нарушение правил маневрирования, выезды на полосы встречного движения, не использования средств защиты, наиболее распространенные нарушения среди водителей мототранспорта, а ведь  дорожно-транспортные происшествия  с участием  мототранспорта как правило имеют тяжелые последствия.   

       Чтобы избежать беды, снизить тяжесть последствий, мотоциклист должен быть хорошо экипирован и тщательно следить за исправностью своей техники.

       Также управление мотоциклами подразумевает наличие определенного перечня документов: водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО.

       Для управления легкими мотоциклами, то есть мотоциклами с мощностью двигателя менее 150 куб. см. и максимальной скоростью не более 60 км/ч водительское удостоверение категории А1, для остальных мотоциклов водительское удостоверение категория А.

     За управление мототранспортом без водительского удостоверения, в том числе без водительского удостоверения требуемой категории, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей и помещением транспортного средства на специализированную стоянку.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
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