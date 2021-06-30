Страшное столкновение в Якутии

В Алдане произошло столкновение иномарки с мотоциклом.

29 июня в 19:50 водитель 1990 г. р., управляя автомобилем Тойота Виш, двигаясь со стороны ул. Ленина в направлении пер. Первомайский, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог приступил к совершению маневра поворот налево, не создавая при этом помех встречным транспортным средствам, в момент совершения маневра произошло столкновение с мотоциклом марки Ирбис, который на данном перекрестке не убедившись в безопасности совершал обгон транспортного средства движущегося в попутном направлении.

В результате происшествия водитель мотоцикла 30-летний мужчина получил закрытую травму головы, ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавший доставлен в Алданскую центральную больницу, где госпитализирован в реанимационное отделение.

В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла в течении года к административной ответственности за нарушение скоростного режима привлекался 4 раза. Мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит, страховой полис ОСАГО отсутствует. В момент ДТП мужчина находился в защитном шлеме.

Водитель автомобиля Тойота Виш имеет общий стаж вождения с 2009г. К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. Произведено освидетельствование на состояние опьянения, результат анализа показал 0,00 мг/л, был трезв, в ДТП не пострадал, во время движения был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Как показывает анализ аварийности лето сопровождается ростом ДТП среди водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств. Многие мотолюбители либо совсем незнакомы с существующими ПДД, либо их сознательно игнорируют.

Превышение скорости, нарушение правил маневрирования, выезды на полосы встречного движения, не использования средств защиты, наиболее распространенные нарушения среди водителей мототранспорта, а ведь дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта как правило имеют тяжелые последствия.

Чтобы избежать беды, снизить тяжесть последствий, мотоциклист должен быть хорошо экипирован и тщательно следить за исправностью своей техники.

Также управление мотоциклами подразумевает наличие определенного перечня документов: водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО.

Для управления легкими мотоциклами, то есть мотоциклами с мощностью двигателя менее 150 куб. см. и максимальной скоростью не более 60 км/ч водительское удостоверение категории А1, для остальных мотоциклов водительское удостоверение категория А.

За управление мототранспортом без водительского удостоверения, в том числе без водительского удостоверения требуемой категории, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей и помещением транспортного средства на специализированную стоянку.