Страшное столкновение в Ленске

24 мая около 19 часов вечера 45-летний водитель грузового автомобиля “КамАЗ” двигаясь по ул. Заозерная со стороны ул. Первомайская в сторону ул.Нюйская, подьезжая к нерегулируемому перекрестку ул.Заозерная и ул.Толстого при совершении маневра “поворот налево” не предоставил преимущество мотоциклу “Ява-350”, в результате совершил столкновение с мотоциклом под управлением 57-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист получил множественные ссадины, ушибы, закрытые переломы. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи доставлен и госпитализирован в больницу г.Ленска. В момент ДТП мужчина имел мотошлем и защитный костюм.

Из объяснения мотоциклиста следует, что заметив как “КамАЗ” стал поворачивать налево, применил экстренное торможение положив мотоцикл на бок, так как расстояние до большегруза было менее 10 метров, затем почувствовал удар, не смог избежать столкновения.

Водитель “КамАЗ” поясняет тем, что при повороте налево заметил что-то влетело под колеса, сразу нажал на педаль тормоза. Камазист не пострадал.

Оба водителя были трезвые, у обоих имелись соответствующие документы на право вождения и на транспортные средства.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям, строго соблюдать требования Правил дорожного движения, предписания всех дорожных знаков! Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Соблюдение правил и норм дорожной безопасности и позволит избежать неприятностей на дорогах.