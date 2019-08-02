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Происшествия
2 августа 2019, 10:17
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Страшное ДТП в Якутске: водитель сбил мать с детьми

1 августа около 17 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о наезде на пешеходов возле дома 28 по ул. Лонгинова г. Якутска.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, предварительно было установлено, что водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «Тойота Спасио», следуя по ул. Лонгинова, совершил наезд на 3-х пешеходов: женщину — 1979 г.р. и двух yесовершеннолетних детей 2017 и 2009 г.р.

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи увезла мать и малолетнего ребёнка в медучреждение с травмами.

Проверка специальным техническим прибором «Алкотест» установила, что водитель находится в сильной степени алкогольного опьянения: результат анализа составил 1,68 мг/л выдыхаемого воздуха.

При этом выяснилось, что мужчина ранее задерживался нетрезвым за рулем уже 13 (!) раз, был лишен права управления транспортными средствами и в суде на рассмотрении находится уголовное дело о привлечение его к ответственности по ст.264 прим.1 УК РФ.
Проводится проверка.

Уважаемые жители и гости нашей столицы, не будьте равнодушны: не оставляйте, если стали свидетелями, без внимания факты управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и сообщайте в дежурную часть ГИБДД по номеру 127. Необходимо формировать непримеримое отношение в обществе к тем, кто злостно нарушает ПДД, подвергая опасности других участников движения.

Помните, что сообщив о нарушителе, Вы можете спасти чью –то жизнь!

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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01.08.2019

Ирина Нельсон и якутская группа SNOW VOICE

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01.08.2019

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» допущены ко следующему этапу «МИНИСТРа»

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