28.03.2022
15:19
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Происшествия

Страшное ДТП в Якутске

Телеграм-канал DPSYKT.14 опубликовал фото с места ДТП, в котором можно разглядеть столкновение двух внедорожников. Судя по всему, один из автомобилей стал на бок.

Корреспонденты Sakhapress связались с пресс-службой ГАИ Якутска, им сообщили, что ДТП произошло сегодня, 28 марта на Белом озере в Якутске. На место происшествия выехали сотрудники ДПС и скорая помощь.

Подробности будут позднее.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/dpsykt14, https://t.me/sakhapress1
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