Страшное ДТП в Якутске

Телеграм-канал DPSYKT.14 опубликовал фото с места ДТП, в котором можно разглядеть столкновение двух внедорожников. Судя по всему, один из автомобилей стал на бок.

Корреспонденты Sakhapress связались с пресс-службой ГАИ Якутска, им сообщили, что ДТП произошло сегодня, 28 марта на Белом озере в Якутске. На место происшествия выехали сотрудники ДПС и скорая помощь.

Подробности будут позднее.