28.03.2022
15:19
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Происшествия
Страшное ДТП в Якутске
Телеграм-канал DPSYKT.14 опубликовал фото с места ДТП, в котором можно разглядеть столкновение двух внедорожников. Судя по всему, один из автомобилей стал на бок.
Корреспонденты Sakhapress связались с пресс-службой ГАИ Якутска, им сообщили, что ДТП произошло сегодня, 28 марта на Белом озере в Якутске. На место происшествия выехали сотрудники ДПС и скорая помощь.
Подробности будут позднее.
Фото: Из соцсетей
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