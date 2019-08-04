Страшное ДТП в Якутии

3 августа около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Амгинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в с.Сулгача произошло столкновение автомашины УАЗ и мотоцикла. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая предварительно установила, что поздним вечером на ул. М-Харачаса с. Сулгача 36-летний водитель, управляя незарегистрированным мотоциклом «Минск», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной УАЗ-220695.

Водитель мотоцикла не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, в момент аварии был без средств защиты. Без мотошлема был и сидевший сзади пассажир. В результате ДТП мотоциклист получил сотрясение головного мозга , перелом носа и ключицы. Гораздо меньше повезло пассажиру: у 29-летнего мужчины медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей головы и основания черепа, обширную гематому.

Как смог пояснить водитель мотоцикла, в этот день со своим приятелем они находились на рыбалке, где пили крепкий алкоголь. После отправились домой, но, вероятно, в силу своего состояния, он не заметил, как выехал на «встречку» и не увидел встречный автомобиль. Водитель российского внедорожника, в свою очередь, сообщил, что ехал с небольшой скоростью и видел двигавшееся, сначала по своей полосе, во встречном направлении транспортное средство, но неожиданно мотоцикл выехал прямо «лоб в лоб» его УАЗу. ДТП по вине нетрезвых водителей, как правило, имеют самые тяжелые последствия. «Подогретые» алкогольными парами водители не могут адекватно оценивать обстановку, превышают скорость, теряют управление, выезжают на встречную полосу, не предоставляют преимущество другим участникам движения: им кажется, что они сильны, смелы и бессмертны. Между тем, «алкогольный молох» ежедневно «пожирает» жертв на наших дрогах. И эти жертвы, к сожалению, часто совершенно невинны. А пьяные горе-водители, которые управляют источником повышенной опасности, с легкостью отдают в жертвы чужих детей, жен, мужей, братьев… Не позволяйте себе и своим близким садиться за руль после застолья с алкоголем! Хватит горя и бессмысленных смертей, тяжелых увечий, физических и нравственных страданий, которые приносят «пьяные» аварии.