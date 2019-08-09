Страшное ДТП в Якутии — водитель получил травму позвоночника

9 августа около 3-х часов ночи в дежурную часть отделения МВД России по Кобяйскому району поступило сообщение о том, что произошло опрокидывание автомобиля «УАЗ», есть пострадавший.

В ходе проверки предварительно было установлено, что в ночь с 8 на 9 августа 25-летний водитель, управляя автомашиной «УАЗ 220695», на 2-м километре автодороги «Кобяй» не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил его опрокидывание.

В результате ДТП водитель получил тяжелую травму позвоночника, госпитализирован. В момент ДТП в салоне внедорожника водитель находился один, от освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, но при этом сотрудники Госавтоинспекции отметили у него наличие явных признаков опьянения.

Также выяснилось, что пострадавший права управления транспортными средствами не имеет. Однако, только в текущем году он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ: по ч.1ст.12.1 КоАП РФ (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке) и по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС).

Оказалось, что автомашина не принадлежит виновнику происшествия: судя по всему, хозяин был не осведомлен о поездке. Нарушителю придется понести ответственность и перед собственником за причиненный ущерб.

Настоящее время по факту происшествия ведется проверка, которая установит все обстоятельства и причины автоаварии.