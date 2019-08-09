09.08.2019
18:37
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Происшествия

Страшное ДТП в Якутии — водитель получил травму позвоночника

9 августа  около 3-х часов ночи в дежурную часть отделения МВД России по Кобяйскому району поступило  сообщение о том, что  произошло опрокидывание автомобиля  «УАЗ», есть пострадавший.

В ходе проверки предварительно было  установлено, что в ночь с 8 на 9 августа  25-летний водитель, управляя автомашиной  «УАЗ 220695»,  на 2-м километре  автодороги «Кобяй»  не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил его опрокидывание.

В результате ДТП водитель получил тяжелую травму позвоночника,    госпитализирован. В момент ДТП  в салоне внедорожника водитель находился один, от освидетельствования  на  состояние опьянения мужчина отказался,  но при этом сотрудники Госавтоинспекции отметили  у него наличие  явных    признаков опьянения.

Также выяснилось, что пострадавший  права управления транспортными средствами не имеет. Однако, только в текущем году он уже дважды привлекался к административной ответственности  за нарушение ПДД РФ:    по ч.1ст.12.1 КоАП РФ (управление ТС, не зарегистрированным  в установленном порядке) и по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС).  

Оказалось, что  автомашина не принадлежит виновнику происшествия: судя по всему, хозяин был не осведомлен о поездке. Нарушителю придется понести ответственность и перед собственником за причиненный ущерб.  

Настоящее время по факту происшествия  ведется проверка, которая установит   все обстоятельства и причины  автоаварии.   

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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