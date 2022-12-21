Страшное ДТП в Якутии: сгорел грузовик, пострадали люди

21 декабря около 15 часов дня в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Мегино–Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о дорожно–транспортном происшествии на 89 км. ФАД «Колыма». Сообщалось о пострадавших.

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Предварительно установлено, что водитель автомашины «Тойота Королла Филдер», следуя в сторону г. Якутска, при осуществлении обгона выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ-1721413». После столкновения грузовик загорелся, иномарка съехала с проезжей части. В момент аварии в салоне «Тойоты» находились два пассажира, в том числе малолетний ребенок, в грузовике – один пассажир.

По предварительным данным различные травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также женщина, находившаяся в салоне иномарки. Благодаря детскому удерживающему устройству годовалый малыш не пострадал. Признаков опьянения у автомобилистов не выявлено. Проводится проверка, сообщает тгк ГИБДД14