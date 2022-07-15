Страшное ДТП в Якутии: 13-летний школьник на мото наехал на мусорные баки

14 июля около 16 ч. 30 мин. в дежурную часть ОМВД по Хангаласскому району поступило сообщение от оператора службы «112» о том, что к ним обратилась гражданка и сообщила, что в п. Мохсоголлох ребенок упал с мотоцикла.

В ходе проверки сообщения было установлено, что на ул. Молодежная п. Мохсоголлох подросток 2009 г. р., управляя мотоцикллом «Regulmoto Senke», при выезде с прилегающей дворовой территорий не справился с рулевым управлением и совершил наезд на мусорные баки, стоящие на бетонном основании.

В результате ДТП малолетний водитель мототранспортного средства получил перелом плеча и обеих костей голени, рваную рану лица и был госпитализирован в Хангаласскую ЦРБ.

Как пояснили родители мальчика, мотоцикл купили три дня назад в Якутске для отца. В этот день мужчина был на работе, транспортное средство находилось дома, ключи – в свободном доступе в шкафу. Этим обстоятельством и воспользовался ребенок. Школьник сообщил, что решил прокатиться на мотоцикле, но, проехав всего 20 метров, не удержал руль и въехал в мусорные баки. Тяжесть травм, полученных юным байкером, усугубило не только бетонная площадка, на которой размещены баки, но и отсутствие средств защиты.

Родители мальчика были потрясены случившимся: с их слов, они запрещали ребенку приближаться к транспортному средству, а тем более – управлять им. Лишь по счастливой случайности ребенок остался жив. К сожалению, такие поездки детей на мототранспорте далеко не всегда заканчиваются так же: пару лет назад в п. Мохсоглоллох Хангаласского района подросток на мотоцикле врезался в дорожное ограждение и скончался на месте, в прошлом году сразу в нескольких районах республики произошли смертельные ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами.

Госавтоинспекция напоминает, что любой транспорт – это источник повышенной опасности. Для управления мотоциклом, мокиком, скутером, квадроциклом необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории, для получения которого следует пройти обучение в автошколе. Водителям указанных транспортных средств нужны средства защиты.

Кстати, родители, которые приобретают своему ребенку, не имеющему прав, мотоцикл или скутер и доверяют управление им, привлекаются к административной ответственности по ч.3. ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Штраф за данное нарушение составляет 30 тысяч рублей.