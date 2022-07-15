15.07.2022
16:12
376

Происшествия

Страшное ДТП в Якутии: 13-летний школьник на мото наехал на мусорные баки

14 июля около  16 ч. 30 мин. в дежурную часть ОМВД по Хангаласскому району поступило сообщение от оператора службы  «112» о том, что к ним обратилась гражданка и сообщила, что в п. Мохсоголлох ребенок упал с мотоцикла.

В ходе проверки  сообщения было установлено, что на ул. Молодежная п. Мохсоголлох подросток 2009 г. р., управляя мотоцикллом  «Regulmoto Senke», при выезде с прилегающей дворовой территорий не справился с рулевым управлением и совершил наезд на мусорные баки, стоящие на бетонном основании.

В результате ДТП малолетний водитель мототранспортного средства получил перелом плеча и обеих костей голени, рваную рану лица и был  госпитализирован в  Хангаласскую  ЦРБ.

Как пояснили родители мальчика, мотоцикл купили три дня назад в Якутске для отца. В этот день мужчина был на работе, транспортное средство находилось дома, ключи –  в свободном доступе в шкафу. Этим обстоятельством и воспользовался ребенок. Школьник сообщил, что решил прокатиться  на мотоцикле, но, проехав   всего 20 метров, не удержал руль и въехал в мусорные баки. Тяжесть травм, полученных юным байкером, усугубило не только бетонная площадка, на которой размещены баки, но и отсутствие средств защиты.

Родители мальчика были потрясены случившимся: с их слов, они запрещали ребенку приближаться к транспортному средству, а тем более – управлять им. Лишь по счастливой случайности ребенок остался жив. К сожалению, такие поездки детей на мототранспорте далеко не всегда заканчиваются так же: пару лет назад в п. Мохсоглоллох Хангаласского района подросток на мотоцикле врезался в дорожное ограждение и скончался на месте, в прошлом году сразу в нескольких районах республики произошли смертельные ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами.

Госавтоинспекция напоминает, что любой транспорт – это источник повышенной опасности. Для управления мотоциклом, мокиком, скутером, квадроциклом необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории, для получения которого следует пройти обучение в автошколе.  Водителям  указанных транспортных средств нужны средства защиты. 

Кстати, родители, которые приобретают своему ребенку, не имеющему прав, мотоцикл или скутер и доверяют управление им, привлекаются к административной ответственности по ч.3. ст.12.7 КоАП РФ  за передачу управления  лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Штраф за данное нарушение составляет 30 тысяч рублей.

                   

Фото: Управления ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия)
Источник: Управления ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх