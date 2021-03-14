Страшное ДТП в Нюрбинском районе

14 марта около 10 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что на автодороге «Вилюй» произошло ДТП, есть пострадавшие.

Выехавший на место происшествия нарядом ДПС предварительно установлено, на 791-м километре автодороги «Вилюй» водитель автомашины FAW CF3310H66R24N4T5, следовавший из г. Нюрба в сторону с. Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь в нужном направлении. Со слов водителя большегруза, он включил аварийную световую сигнализацию.

В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiace, за рулем которой находился водитель 1967 г., а в салоне – 9 пассажиров, в том числе двое детей 2017 и 2020 г.р. Все они следовали из с. Аллага Сунтарского района в г. Якутск.

Судя по величине тормозного пути – около 200 метров, скорость микроавтобуса была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения.

Ширина проезжей части на данном участке дороги составляет 10 метров.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 8 человек – 7 пассажиров и водитель микроавтобуса. Последний в тяжелом состоянии находится в реанимации. Лишь по счастливой случайности, невредимыми остались только самые маленькие пассажиры. Со слов участников происшествия, в момент аварии все они были пристегнуты ремнями безопасности, а дети находились в специальных удерживающих устройствах.

В ходе разбирательства было установлено, что срок действия водительского удостоверения водителя микроавтобуса истек еще в 2007 году, а услугу по перевозке пассажиров он оказывал, не имея лицензии и других разрешительных документов.

Проведенное освидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя грузовика 0,19 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха (при предельно допустимом показателе – 0,16%). Со слов 30-летнего мужчины, он употреблял спиртные напитки предыдущим днем. Несмотря на минимальное превышение в результате анализа на алкоголь, он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч 1 ст.12.8. КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.