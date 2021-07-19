19.07.2021
14:11
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Происшествия

Страшное ДТП в Мегино-Кангаласском районе

18 июля около 16 часов дня  в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе «Колыма» 77-м километре (дорога внутри села Тюнгюлю) произошло ДТП, имеется пострадавший. 

Предварительно установлено, что 37-летний водитель без прав вождения транспортными средствами, управляя автомобилем «Тойота Корона Премио», не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и наехал на опору электроосвещения. 

В момент аварии в салоне автомашины мужчина находился один без пассажиров, не был пристегнут ремнем безопасности. Провести освидетельствование на состояние опьянения не представилось возможным, по состоянию здоровья пострадавшего. 

После ДТП мужчина был доставлен и госпитализирован в больницу села Майя, через некоторое время, находясь в медучреждении, скончался. 

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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