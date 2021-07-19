Страшное ДТП в Мегино-Кангаласском районе

18 июля около 16 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе «Колыма» 77-м километре (дорога внутри села Тюнгюлю) произошло ДТП, имеется пострадавший.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель без прав вождения транспортными средствами, управляя автомобилем «Тойота Корона Премио», не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и наехал на опору электроосвещения.

В момент аварии в салоне автомашины мужчина находился один без пассажиров, не был пристегнут ремнем безопасности. Провести освидетельствование на состояние опьянения не представилось возможным, по состоянию здоровья пострадавшего.

После ДТП мужчина был доставлен и госпитализирован в больницу села Майя, через некоторое время, находясь в медучреждении, скончался.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.