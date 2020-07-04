04.07.2020
10:38
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Происшествия

Страшное ДТП в Хангаласском улусе

В Хангаласском районе произошло опрокидывание микроавтобуса Различные травмы получили шесть человек 3 июля в 19:20 мужчина 1990 г.р., управляя автомашиной «УАЗ 396292», на несанкционированном съезде на берег реки Лена трассы «Якутск — Ленск» не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В автомашине всего было восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Пять человек, в том числе водитель, с различными травмами были госпитализированы в местную больницу.

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