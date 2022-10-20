Страшное ДТП унесло жизнь человека
В Вилюйском районе в результате столкновения погиб один человек и 3 человека были госпитализированы.
19 октября около 3-х часов дня на 474 км ФАД «Вилюй» произошло ДТП с пострадавшими.
В ходе проверки предварительно установлено, что 19 октября около 3-х часов дня на 474 км ФАД «Вилюй» 30-летняя автоледи управляя автомашиной «Тойота Аллион», двигаясь со стороны г. Якутска в с. Верхневилюйск, не справившись с рулевым управлением выехала на полосу для встречного движения в результате чего совершила столкновение с автомашиной «Ниссан Террано» под управлением 64-летнего водителя, движущегося в сторону с. Илбенгя Вилюйского района.
В результате ДТП различные травмы получили:
- 30-летняя автоледи автомашины «Тойота Аллион» была госпитализирована с ушибом головного мозга 1 степени, ушибами ноги, и вывихом правого локтевого сустава.
- 44-летний пассажир с автомашины «Тойота Аллион» с тяжелыми травмами был доставлен в медучреждение, где на следующий день не приходя в сознание умер. В момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении слева, ремнем безопасности не был пристегнут.
- 44-летний пассажир с автомашины «Тойота Аллион» был госпитализирован с тяжелыми травмами головы. В момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении справа, ремнем безопасности не был пристегнут.
- 64-летнего водителя автомашины «Ниссан Террано» с множественными переломами ребер и сотрясением головного мозга, также был госпитализирован. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности.
Материалы по факту ДТП переданы следствию.
Госавтоинспекция призывает водителей о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим! Строго соблюдать правила безопасности дорожного движения, не забываем пристегиваться ремнями безопасности! Особенно будьте внимательны при управлении транспортными средствами по федеральным и региональным автомобильным дорогам. На участках дорог, подверженных повышенной зимней скользкости и снегозаносам, обгонять другие автомобили не стоит!
Кроме того, водителям необходимо следить за своим самочувствием. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дорогах республики, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – по мобильному телефону следует набрать номер 112. Телефоны дежурной части Госавтоинспекции региона: 127, 35-22-22. Берегите себя и своих близких! Будьте взаимовежливы друг другу!
Фото: пресс-службы
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
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