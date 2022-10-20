Страшное ДТП унесло жизнь человека

В Вилюйском районе в результате столкновения погиб один человек и 3 человека были госпитализированы.

19 октября около 3-х часов дня на 474 км ФАД «Вилюй» произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки предварительно установлено, что 19 октября около 3-х часов дня на 474 км ФАД «Вилюй» 30-летняя автоледи управляя автомашиной «Тойота Аллион», двигаясь со стороны г. Якутска в с. Верхневилюйск, не справившись с рулевым управлением выехала на полосу для встречного движения в результате чего совершила столкновение с автомашиной «Ниссан Террано» под управлением 64-летнего водителя, движущегося в сторону с. Илбенгя Вилюйского района.

В результате ДТП различные травмы получили: