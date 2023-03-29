Страшное ДТП: Столкнулись два большегруза

В Чурапчинском районе произошло столкновение двух большегрузов

По предварительным данным 28 марта в 15:35 на 128-м километре ФАД “Колыма” 29-летний водитель, управляя автомобилем КаМАЗ, следуя по маршруту с.Чурапча — г.Якутск, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу, предназначенную для встречного движения совершил касательное столкновение с большегрузом марки Скания под управлением 37-летнего водителя.

В результате происшествия водитель КаМАЗ с множественными травмами госпитализирован в Чурапчинскую больницу.

В ходе проверки было установлено, что камазист имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1,D,D1», имеет 11 лет стажа вождения. Также данный водитель был осужден в прошлом году по ч. 5 ст. 264 УК РФ, по решению суда был лишен прав управления транспортных средств на 30 месяцев, решение суда вступило в законную силу в феврале этого года. За последние 12 месяцев к административной ответственности привлекался по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. В момент ДТП в салоне КаМАЗ помимо водителя находился 1 пассажир – мужчина, который получил ушиб лица, после осмотра врачами был отпущен домой. Со слов пассажира следует, что вдвоем не были пристегнутые ремнями безопасности.

С 20-летним стажем вождения водитель автомобиля Скания имеет водительское удостоверение по категории «А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,ВЕ,СЕ,С1Е,М». К административной ответственности по линии ГАИ в течении года привлекался 1 раз по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ. В момент ДТП в салоне Скания находился один, пристегнутый ремнем безопасности, не пострадал, был трезв.

Столкновение двух большегрузов произошло на асфальтированной дороге со спуском, в светлое время суток, погода была пасмурная (шел снег).

Материалы по факту ДТП переданы следствию.

Откомандированные сотрудники Госавтоинспекции в Оймяконский район по пути следования до места дислокации помогли участникам ДТП. Старший лейтенант полиции Максимов Мичил и лейтенант полиции Колесов Максим оказали первую помощь пострадавшему водителю КаМАЗ, вызвали бригаду скорой помощи по спутниковой связи и помогли вытащить автомобиль из снежного плена.