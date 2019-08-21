Страшное ДТП с летальным исходом

20 августа около 22 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району поступило сообщение о том, что на ФАД «Вилюй» произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки установлено, что на ФАД «Вилюй» 998 км.+ 300 м. водитель 1985 г.р., управляя автомашиной марки «Toyota Allion» на большой скорости, не справившись с рулевым управлением, выехав на встречную полосу совершил опрокидывание транспортного средства слева в кювет (ехал со стороны г. Мирный в сторону г. Якутск).

В результате ДТП водитель с сотрясением головы, с рваной раной правой ушной раковины, правого колена и пассажирка 1986 г.р. с закрытым подвывихом тела позвонка госпитализированы в хирургическое отделение больницы с. Сунтар. Она сидела на переднем пассажирском сидении пристегнутая ремнем безопасности. Вторая пассажирка 1987 г.р. от полученных травм скончалась на месте происшествия. Она сидела на заднем пассажирском сидении не пристегнутая ремнем безопасности.

По медосвидетельствованию на состояние опьянения водителя результат показал — 0,62 мг/л, установлено алкогольное опьянение. За текущий год к административной ответственности по линии безопасности дорожного движения привлекался 1 раз по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию).

Со слов водителя и пострадавшей пассажирки следует, что в компании с друзьями распивали алкогольные напитки в лесном массиве и решили втроем поехать в сторону с. Сунтар.

Дорога, где произошло ДТП — прямая, вид покрытия — асфальтобетон. Состояние дорожного полотна сухое, темное время суток.

Все материалы ДТП переданы следствию для дальнейшего разбирательства.