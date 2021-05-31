31.05.2021
22:07
304

Происшествия

Страшное ДТП поразило Сунтары

В Сунтарах  в результате ДТП пострадала женщина

29 мая в  9 часов утра  на ФАД «Вилюй» 903-м километре 56-летний  водитель  управляя автомобилем Toyota Ipsum,  следуя по маршруту г.Якутск- г.Мирный,  не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание управляемого им транспорта на проезжей части дороги.

В результате ДТП пассажир — 54-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована в хирургическое отделение Сунтарской больницы. В момент ДТП пострадавшая сидела на переднем пассажирском сидении. Еще на заднем сидении находился 8-летний ребенок, благодаря ремням безопасности мальчик травм не получил. Все трое были пристегнутые ремнями безопасности.

Водитель имеет  более 20 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории «А,А1,В,В1», к адмправонарушениям  по линии ГИБДД в течение года не привлекался, был трезв, не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Всегда стоит помнить, что снижение скорости движения транспортного средства в федеральных, региональных автодорогах, в местах пересечения транспортных средств, в пешеходных потоков позволяет минимизировать риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.    

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте Правила дорожного движения!

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх