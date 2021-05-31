Страшное ДТП поразило Сунтары

В Сунтарах в результате ДТП пострадала женщина

29 мая в 9 часов утра на ФАД «Вилюй» 903-м километре 56-летний водитель управляя автомобилем Toyota Ipsum, следуя по маршруту г.Якутск- г.Мирный, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание управляемого им транспорта на проезжей части дороги.

В результате ДТП пассажир — 54-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована в хирургическое отделение Сунтарской больницы. В момент ДТП пострадавшая сидела на переднем пассажирском сидении. Еще на заднем сидении находился 8-летний ребенок, благодаря ремням безопасности мальчик травм не получил. Все трое были пристегнутые ремнями безопасности.

Водитель имеет более 20 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории «А,А1,В,В1», к адмправонарушениям по линии ГИБДД в течение года не привлекался, был трезв, не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Всегда стоит помнить, что снижение скорости движения транспортного средства в федеральных, региональных автодорогах, в местах пересечения транспортных средств, в пешеходных потоков позволяет минимизировать риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте Правила дорожного движения!