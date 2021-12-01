Страшное ДТП на федеральной дороге в Якутии

30 ноября в 19:30 на 679 км. ФАД «Лена» 44-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Субару Форестер» совершил наезд на стоящий на обочине дороги автомобиль «УАЗ 220695-04».

От удара «УАЗ» откинуло в кювет. Водитель «Субару» попутным транспортом был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали открытый перелом ноги и ушибы лица.

Авария произошла в тёмное время суток. Со слов пострадавшего водителя, «УАЗ» стоял без включенных фар и знака аварийной остановки. Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо двигаться со скоростью, позволяющей контролировать ситуацию и вовремя затормозить. Не следует забывать о соблюдении дистанции, включении фар и габаритных огней. Нельзя допускать резких и необдуманных маневров. Если произошло ДТП или поломка на трассе, необходимо в обязательном порядке обозначить место вынужденной остановки с помощью знака «аварийной остановки». В вечернее и ночное время водителю, совершившему остановку на дороге вне населенного пункта, предписывается надеть жилет со световозвращающими нашивками, чтобы повысить видимость и избежать ДТП, связанного с наездом.

Помните, что от соблюдения этих, на первый взгляд, элементарных рекомендаций, зачастую зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих людей!