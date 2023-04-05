05.04.2023
17:19
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Происшествия
Страшное ДТП: Лексус всмятку
В Алданском районе в результате ДТП пострадал пассажир.
5 апреля около 11 ч. на 572-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель 1961 г.р , управляя автокраном на базе а/м Урал, не выбрал безопасную скорость движения, в условиях ограниченной видимости (снежная пыль) допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Лексус GX -470.
В результате ДТП пассажир 1984 г.р., находившийся в момент аварии на переднем пассажирском сидении Лексуса , получил перелом костей таза. Госпитализирован в реанимационное отделение Алданской ЦРБ. Водители были трезвы.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: пресс-службы
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
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