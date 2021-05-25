25.05.2021
20:01
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Происшествия

Страшная трагедия в пригороде Якутска

Ребенок скончался в карете скорой помощи в результате пожара в частном доме в пригородном селе Хатассы, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в одноэтажном доме на улице Полевая поступило в 17.21 по местному времени. Огонь повредил здание изнутри, кровлю и веранду, общая площадь пожара составила 89 квадратных метров. На месте обнаружили двоих пострадавших детей, один из них скончался в карете скорой помощи. Предположительной причиной происшествия стало несоблюдение противопожарных правил при эксплуатации газовой печи, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/rebenok-pogib-v-rezultate-pozhara-v-chastnom-dome-v-prigorode-yakutska

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия24
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