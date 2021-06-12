12.06.2021
11:09
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Происшествия

Страшная трагедия на автодороге «Лена»

Страшная трагедия произошла в Якутии 11 июня. На федеральной автодороге «Лена» столкнулись две автомашины, есть погибшие.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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