Страшная трагедия на автодороге «Лена»

Страшная трагедия произошла в Якутии 11 июня. На федеральной автодороге «Лена» столкнулись две автомашины, есть погибшие.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!