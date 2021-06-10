Страшная статистика ГИБДД

Фото УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Управлением Госавтоинспекции изучена статистика аварийности на автодорогах Якутии за последние пять лет с 2017 по настоящее время, в летний период времени с июля по сентябрь.

Так, за вышеуказанный период времени произошло 2319 дорожно-транспортных происшествий, в которых 277 человек погибли, 3105 человек получили травмы различной степени тяжести, удельный вес от общего количества ДТП составил: ДТП — 51,5%, погибших — 54,2% и раненых – 53,1%.

В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, а также пресечению преступлений связанных перевозкой запрещенных веществ с 11 по 30 июня текущего года на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС.

Запланированы выставления сотрудников ГИБДД на выездах и въездах в населенные пункты, проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

На федеральных и региональных автодорогах будут нести службу сотрудники ДПС на передвижной базе автомобилей «КамАЗ».

В рамках рейдовых мероприятий инспекторы будут выявлять и другие нарушения ПДД, в том числе грубые, напрямую влияющие на состояние дорожной безопасности: превышение скорости, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе детей. Внимание будет уделено профилактике нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.

В ходе усиления пройдут досмотровые мероприятия, направленные на выявление незаконной перевозки огнестрельного оружия, а также предметов, веществ, запрещенных в гражданском обороте.

По итогам 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 234 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли, 326 получили травмы различной степени тяжести.

Усилен будет контроль по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей за 5 месяцев зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, 2 человека погибли, 35 человек ранены.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме безпорядка за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, в г. Якутске по номерам телефонов: 127, 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции. Одним звонком Вы можете предотвратить трагедию на дороге!