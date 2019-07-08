Страшная смерть в Нерюнгри — идет расследование

Следственным отделом по г. Нерюнгри рассследуется уголовное дело по факту смерти работника на Чульманской ТЭЦ по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) .

Предварительным следствием установлено, что один из котлоагрегатов Чульманской ТЭЦ филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная Генерирующая Компания» остановлен и выведен в резерв, проведение работ по расшлаковке топки планировалось проводить после высвобождения котлоочистов на Нерюнгринской ГРЭС.

Однако заместитель начальника ТЭЦ по устному указанию вышестоящего руководства, несмотря на отсутствие в этот день котлоочистов, направил плотника и бетонщика на выполнение работ по расшлаковке, хотя они не имели профессиональной подготовки по выполнению указанных работ.

При этом оперативный персонал котлотурбинного цеха о предстоящих работах не проинформирован, зона производственных работ не ограждена, персонал из опасной зоны не удален, инструктажи по безопасности персонала не проведены, контроль работы и внешнего состояния оборудования, механизмов, устройств, помещений находящихся в ведении котельного отделения не осуществлялся.

Во время размывания шлака струей воды плотником, произошел выброс горящей пыли из холодной воронки, в результате которого производивший работу плотник и мимо проходивший слесарь получили ожоги.

Позднее плотник от полученных повреждений скончался в больнице.

Таким образом, нарушены требования охраны труда, повлекшие смерть плотника и причинение вреда здоровью слесарю по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Нерюнгри.