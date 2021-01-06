06.01.2021
12:21
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Происшествия

Страшная смерть. Названа причина гибели косуль в Якутии

В Якутии зафиксированы случаи падежа косуль. В поисках пропитания животные выходят к угодьям с заготовленным сеном. В результате поедания большого количества сухого сена организм косули обезвоживается, нарушается пищеварение, что приводит к ее гибели, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии призывает сельхозпроизводителей и граждан создать условия, не допускающие животных к стогам, установить отпугивающие материалы и устройства (обтягивание пленкой видеокассет, подвязывание банок, установка чучел и флагов).

Источник: https://yakutia-daily.ru/videofakt-v-yakutii-pogibayut-kosuli-naevshis-zagotovlennogo-sena/
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