21.10.2019
10:53
1777
Происшествия
Страшная смерть настигла жителя Якутии
Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего Общества с ограниченной ответственностью «Конезавод «Берте».
19 октября 2019 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что во время корма крупного рогатого скота в коровнике, расположенном в селе Улахан-Аан Хангаласского района, 22-летний рабочий попал в кормораздатчик и скончался.
По данному факту следователи проводят процессуальную проверку, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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