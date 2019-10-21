21.10.2019
10:53
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Происшествия

Страшная смерть настигла жителя Якутии

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего Общества с ограниченной ответственностью «Конезавод «Берте».

19 октября 2019 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что во время корма крупного рогатого скота  в коровнике, расположенном в селе Улахан-Аан Хангаласского района, 22-летний рабочий попал в кормораздатчик и скончался.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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