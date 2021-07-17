Страшная смерть на прямой дороге

16 июля около 16 часов 30 минут на 980- м километре ФАД «Вилюй» водитель 1985 г.р., управляя автомобилем Mazda MPV, съехал с проезжей части дороги и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Мужчина имел 18-летний стаж вождения, за нарушение ПДД за последний год привлекался один раз.

Находившая в момент происшествия в салоне авто 45-летняя пассажирка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, получила множественные переломы ребер. Женщина была пристегнута ремнем безопасности. Проведенное освидетельствование выявило у пассажирки 0,24 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха.

ДТП произошло на прямом участке дороги с песчано-гравийным покрытием.

По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.