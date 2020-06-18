Страшная пыль стала причиной аварии в Якутии

17 июня в 19:10 в дежурную часть ОМВД России по Таттинскому району поступило сообщение о том, что на ФАД «Колыма» произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что водитель автомашины «Митсубиши Паджеро», следуя из г. Якутска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем марки «КАМАЗ».

В результате ДТП различные ушибы и ссадины получила женщина 1968 г.р., которая в момент аварии находилась на переднем сидении иномарки. Водители не пострадали. Освидетельствование показало, что они были трезвы. Только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнями безопасности серьезных травм в этом ДТП никто не получил.

Мужчина, управлявший джипом, пояснил, что следовал за попутно двигающейся автомашиной «КАМАЗ» посередине проезжей части. Из-за образовавшегося столба пыли водитель джипа увидел фары встречного транспорта в последний момент, вследствие чего не успел вырулить вправо.