Страшная ошибка: в Якутии мужчина убил не того человека

Прокуратура республики совместно с прокуратурой г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. Чульман Нерюнгринского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии из 6 присяжных заседателей.

В суде с учетом представленных государственными обвинителями доказательств установлено, что подсудимый, находясь 9 мая 2019 года на рыночной площади, после праздничного салюта, посвященного празднованию Дня Победы, нанёс удар ножом в область живота мужчины, перепутав его со своим знакомым, с которым у него на кануне в ходе распития алкоголя возникла ссора, переросшая в драку. В результате полученного телесного повреждения потерпевший скончался через непродолжительное время в учреждении здравоохранения.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в умышленном убийстве не признал, убеждая коллегию присяжных заседателей в том, что потерпевший сам наткнулся на его нож, когда он оборонялся от нападавшей на него толпы.

Вместе с тем, государственными обвинителями присяжным представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимого к совершению умышленного убийства.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственных обвинителей, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших подсудимого виновным по ч.1 ст.105 УК РФ, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.